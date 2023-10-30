Пьяный водитель не хотел дышать в алкотестер и заявил полицейским, что не видит мундштук

Неоднократно нарушавший ПДД мужчина вновь попался полицейским в состоянии опьянения и попытался убежать от освидетельствования. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Ночью 30 октября инспекторы остановили Hyundai Solaris в поселке Армейский. За рулем они обнаружили мужчину с явными признаками алкогольного опьянения.

Житель Челябинской области уже был лишен права управления и стал всеми способами оттягивать момент проверки на алкотестере. Сначала он заявил полицейским, что не слышит их из-за дорожного шума и не видит одноразовый мундштук, который ему протягивал инспектор. В итоге от прохождения медосвидетельствования мужчина отказался, попытался убежать от сотрудников МВД и оказался закованным в наручники. Его машину отправили на штрафстоянку.

За повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде нарушителю грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. А за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции и отсутствие регистрационных документов на автомобиль на мужчину составили административные протоколы.

Ранее пьяный мужчина доверил машину пьяному подростку и заплатил ему за поездку до дома.