Палестинцы вышли на митинг с изображениями Путина и Ким Чен Ына

В городе Хеврон палестинцы вышли на митинг против действий Израиля в секторе Газа с изображениями президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Соответствующие кадры опубликовал телеканал RT.

На видео также видно, как некоторые протестующие размахивают российскими флагами.

18 октября газета The Daily Mail сообщила, что пропалестинские протестующие ворвались в здание Капитолия США в Вашингтоне.

В публикации издания отмечается, что полиция Капитолия арестовала около 100 человек, поскольку протест становился «все громче и разрушительнее».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.