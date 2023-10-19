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В Москве двух учащихся школы авиаторов задержали в метро с самодельными беспилотниками

Учеников московского лицея остановили в метро с самодельными квадрокоптерами

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Depositphotos

Двух учеников лицея МИФИ задержали в метро из-за самодельных квадракоптеров. пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На станции БКЛ «Кленовый бульвар» остановили школьников 13 и 16 лет, возвращающихся домой после школьных занятий. Рюкзаки подростков сначала проверил сотрудник метрополитена, а затем найденные внутри самодельные квадракоптеры осмотрели полицейские.

Стражам порядка дети пояснили, что собрали квадракоптеры своими руками в школе авиаторов. Преподаватель, под руководством которого и были сделаны устройства, подтвердил слова своих учеников и уточнил, что они уже полгода посещают его курсы.

После этого мальчикам вернули летальные аппараты и отпустили. Полиция проводит проверку.

Ранее в Подмосковье дачник перепутал воздушный змей с дроном и заявил на мать с детьми.

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