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Петербуржец обстрелял школу из пневмата и сам пришел в полицию

Житель Петербурга обстрелял школу из пневмата и сам пришел в полицию

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Центральном районе Петербурга 19-летний местный житель обстрелял школу из пневматического оружия. Об этом сообщает «Мойка78». Позднее он сам явился в полицию и объяснил, что выстрелы произвел случайно.

Молодой человек рассказал, что решил разрядить свой пневматический пистолет, выстрелив из него несколько раз, однако забыл, что оружие заряжено металлическими пулями. Правоохранители проводят проверку.

До этого в Петербурге неизвестный выстрелил в педагога. 14 октября в полицию Приморского района обратилась 49-летняя пострадавшая. По словам женщины, в районе 20:15 возле дома 7 по Яхтенной улице неизвестный, подойдя к ней со спины, произвел выстрел из пневматики в правое бедро.

16 октября посетитель петербургского бара отказался платить по счету и выстрелил в девушку-бартендера. Инцидент произошел в баре на улице Марата. Полицейские прибыли туда ранним утром и задержали буйного посетителя.

Выяснилось, что 23-летний официально не трудоустроенный житель Севастополя стал оскорблять работников заведения и выстрелил из аэрозольного пистолета в 35-летнюю сотрудницу, стоявшую за стойкой бара. Так он продемонстрировал свое нежелание расплачиваться за алкогольные напитки. Женщина, как уточняется, не пострадала.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемого в нападениях на прохожих.

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