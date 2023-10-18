В Японии арестовали геймера, преследовавшего девушку в игре Final Fantasy XIV, пишет местное издание Kobe News.

Сообщается, что 38-летний житель Токио был арестован сотрудниками полиции по подозрению в нарушении Закона о борьбе с преследованием. По данным следствия, мужчина преследовал женщину, с которой по сети играл в Final Fantasy XIV. Там он неоднократно писал ей в чат и предлагал встретиться, а после перешел к угрозам.

«Я хочу, чтобы мы встретились», — говорилось в сообщениях.

Кроме того, японка заблокировала мужчину в соцсетях, чтобы он не беспокоил ее и там. Подозреваемый частично признал вину, но утверждает, что не испытывает «романтических чувств» к девушке, что является важным фактором в делах о преследовании в Японии.

Ранее двое геймеров устроились на работу в маркетплейс ради кражи новой игры со склада.