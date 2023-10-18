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Неизвестные напали на здание еврейской общины в Берлине

Неизвестные бросили два коктейля Молотова в здание еврейской общины в Берлине

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Liesa Johannssen/Reuters

Неизвестные бросили два коктейля Молотова в здание еврейской общины в Берлине в ночь 18 октября. Об этом сообщила община Kahal Adass Jisroel в социальной сети Х (бывший Twitter).

Здание расположено на Брунненштрассе в районе Берлин-Митте.

По данным издания Bild, никто не пострадал в результате инцидента. Полиция оцепила территорию вокруг здания.

17 октября по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. По данным министерства здравоохранения анклава, по большей части жертвами стали женщины и дети — всего более 800 человек.

Официальные лица Палестины обвинили Израиль в нанесении авиаудара. Израильская же сторона обвинила в произошедшем палестинский «Исламский джихад» (организация запрещена в России).

На фоне этого в Берлине произошли беспорядки. По данным Welt, протесты не были зарегистрированы заблаговременно и произошли после призыва в социальной сети.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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