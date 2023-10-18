Вице-премьер оценил ситуацию с нехваткой педагогов в РФ

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в настоящий момент власти страны оценивают нехватку учителей в больше чем 10 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС.
Ситуацию с педагогами Голикова охарактеризована во время выступления с докладом «О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ» в рамках пленарного заседания в Государственной думе.
«Что касается нехватки [учителей в России], мы знаем, мы ее видим. Она оценивается приблизительно в 11 тыс. человек», — уточнила Голикова.
По словам российского вице-премьера, власти страны ведут работу, нацеленную на сокращение проблем с нехваткой преподавательского состава.
Речь в том числе о программе под названием «Земский учитель».
«Вы знаете этот проект, 5 тыс. человек уже привлечены в профессию», — отметила Голикова.
Текущий год был объявлен в России Годом педагога и наставника.
В начале октября российским школьникам рассказали о главных задачах учителей. Основной целью занятия стало формирование у обучающихся представлений о роли учителя в становлении личности каждого человека.
Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.