Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вице-премьер оценил ситуацию с нехваткой педагогов в РФ

Голикова сообщила, что в России нехватка учителей оценивается в 11 тыс. человек

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в настоящий момент власти страны оценивают нехватку учителей в больше чем 10 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС.

Ситуацию с педагогами Голикова охарактеризована во время выступления с докладом «О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ» в рамках пленарного заседания в Государственной думе.

«Что касается нехватки [учителей в России], мы знаем, мы ее видим. Она оценивается приблизительно в 11 тыс. человек», — уточнила Голикова.

По словам российского вице-премьера, власти страны ведут работу, нацеленную на сокращение проблем с нехваткой преподавательского состава.

Речь в том числе о программе под названием «Земский учитель».

«Вы знаете этот проект, 5 тыс. человек уже привлечены в профессию», — отметила Голикова.

Текущий год был объявлен в России Годом педагога и наставника.

В начале октября российским школьникам рассказали о главных задачах учителей. Основной целью занятия стало формирование у обучающихся представлений о роли учителя в становлении личности каждого человека.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий