Вице-премьер оценил ситуацию с нехваткой педагогов в РФ

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в настоящий момент власти страны оценивают нехватку учителей в больше чем 10 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС.

Ситуацию с педагогами Голикова охарактеризована во время выступления с докладом «О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ» в рамках пленарного заседания в Государственной думе.

«Что касается нехватки [учителей в России], мы знаем, мы ее видим. Она оценивается приблизительно в 11 тыс. человек», — уточнила Голикова.

По словам российского вице-премьера, власти страны ведут работу, нацеленную на сокращение проблем с нехваткой преподавательского состава.

Речь в том числе о программе под названием «Земский учитель».

«Вы знаете этот проект, 5 тыс. человек уже привлечены в профессию», — отметила Голикова.

Текущий год был объявлен в России Годом педагога и наставника.

В начале октября российским школьникам рассказали о главных задачах учителей. Основной целью занятия стало формирование у обучающихся представлений о роли учителя в становлении личности каждого человека.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.