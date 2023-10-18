В Берлине произошли беспорядки из-за удара по больнице в Газе

В берлинском Нойкельне продолжаются протесты из-за обстрела больницы в секторе Газа. Об этом пишет Welt.

«Группы молодых людей неоднократно пытались вступить в конфронтацию с полицией. Они выкрикивали лозунги в поддержку «Свободной Палестины», запускали пиротехнику и нападали на офицеров и полицейские машины с бутылками и камнями», — сообщает издание.

Отмечается, что протесты не были зарегистрированы заблаговременно и произошли после призыва в социальной сети. Часть участников протеста скрыла свои лица.

Возле ЖК Хайдек демонстранты построили баррикаду и подожгли ее. В полиции рассказали, что по прибытии на место происшествия, офицеров забросали камнями, после чего они использовали водомет для разгона демонстрантов. Сообщается, что эта мера позволила снизить напряженность и нормализовать обстановку.

До этого президент Ирана прокомментировал обстрел больницы в Газе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ливанское движение «Хезболла» объявило 18 октября «днем гнева» против Израиля.