В Дагестане местные жители использовали краснокнижных птиц для заработка на туристах

В Дагестане местные жители содержали пять краснокнижных птиц и использовали их в коммерческих целях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии региона.

Предпринимателей задержали во время обследования туристических локаций. Выяснилось, что бизнесмены ходили вместе с птицами по местам, где много путешественников, и предлагали им сфотографироваться.

У владельцев изъяли трех орлов, черного коршуна и канюка. После этого краснокнижных животных передали дагестанскому заповеднику для передержки.

В отношении хозяев составили административные протоколы. Они направятся в Махачкалинскую межрайонную природоохранную прокуратуру для того, чтобы принять необходимые меры.

В ведомстве подчеркнули, что подобные рейды по туристическим местам проводят постоянно, чтобы выявлять правонарушителей.

Ранее в Тюменской области после реабилитации в лес выпустили трех медвежат-сирот.