В секторе Газа сообщили об увеличении числа погибших

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило, что число пострадавших в результате обстрелов возросло до 5,3 тысячи человек, при этом число погибших выросло до 1,1 тысячи человек. Об этом сообщает ТАСС.

«1 100 граждан погибли, еще 5 339 получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что по меньшей мере 60% пострадавших при ударах по сектору Газа со стороны израильской армии являются женщинами и детьми. Другие подробности министерство не уточняет. В том числе это касается текущего состояния раненых.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал о подготовке визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию.