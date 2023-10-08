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В Тель-Авиве люди начали массово скупать продукты питания

В Тель-Авиве люди начали массово скупать продукты питания на фоне эскалации

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Amir Cohen/Reuters

Жители Тель-Авива стали в массовом порядке скупать еду в магазинах израильского города из-за эскалации конфликта с Палестиной. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что в ряде магазинов стали продавать еду порционно. К примеру, молоко продают не больше одного пакета на человека. По мнению опрошенных сотрудников продовольственных магазинов, посетители подверглись панике на фоне конфликта и начали скупать хлеб, яйца, молоко, воду, макароны и рис. В некоторых магазинах опустели полки с фруктами и овощами.

Ранее сообщалось, что Министерство образования Израиля решило отменить все занятия в учебных заведениях по всей стране 9 и 10 октября из-за ситуации в области безопасности.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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