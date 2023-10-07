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В Красноярске подростка назвали «позором школы» из-за жалобы на тараканов в столовой

В Красноярске над подростком начали издеваться после жалобы на тараканов в школе

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Depositphotos

В Красноярске подросток придал огласке ситуацию с тараканами в школе и стал объектом для буллинга. Об этом сообщает «Подъем».

Ученик старшей школы заметил в столовой тараканов и рассказал об этом местным журналистам. В итоге одноклассники и педагоги начали издеваться над ним и называть «позором школы».

«Вызвала к себе директор, спросила, зачем я так поступаю и зачем отправил в СМИ, а мог к ней подойти и решить вопрос с ней», — сообщил подросток в беседе с журналистами.

По мнению школьника, он сделал все правильно и не планирует уходить в другое учебное заведение.

В администрации школы заявили, что ежемесячно проводят дезинфекцию и дезинсекцию, но после жалобы ученика проведут внеочередную обработку.

Ранее в Прикамье школьницы истязали свою ровесницу и издевались над ней в соцсетях.

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