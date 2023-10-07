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Активисты «Молодой гвардии» и «Волонтерской роты» поздравили президента с днем рождения

Тысячи активистов приняли участие в акциях в честь дня рождения Владимира Путина

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Пресс-служба «Единой России»

Тысячи активистов «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР), «Волонтерской роты», а также студенты вузов Москвы и Санкт-Петербурга поздравили президента России с днем рождения, сообщили в пресс-службе «Единой России».

В столичных «Лужниках» волонтеры выстроились в надпись «Горжусь Россией, горжусь президентом».

В Санкт-Петербурге участники акции выстроились с российскими флагами на Дворцовой площади.

«В других регионах, от Камчатки до Калининграда, наши активисты также проводят мероприятия в поддержку президента и участвуют в «Эстафетах добрых дел». Наша молодежь гордится президентом и поддерживает решения, которые он принимает ради будущего России и ее жителей!» — сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

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