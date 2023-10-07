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В Татарстане вспыхнул зерносклад

В Татарстане загорелся зерносклад на площади 500 квадратных метров

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ГУ МЧС России по Республике Татарстан

В Татарстане произошел пожар на территории хлебоприемного предприятия. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в городе Заинск. На территории зерносклада вспыхнуло отдельное здание из железобетонных плит.

Пожарные оперативно приехали на вызов и локализовали возгорание на площади 500 квадратных метров. Спустя около часа после сообщения о пожаре огонь потушили, к процессу привлекли 17 человек личного состава и пять единиц техники. В результате никто не пострадал, угрозы распространения не было.

На данный момент причины произошедшего неизвестны. Обстоятельства инцидента предстоит выяснить профильным специалистам.

Ранее в Красноярске дрифтеры устроили заезд вокруг подожженного автомобиля.

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