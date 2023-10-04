Мужчина надеялся провести вечер в компании девушки с сайта знакомств, но лишился машины

В США у мужчины угнали автомобиль во время свидания. Об этом сообщает New York Post.

Встреча 24-летней Брионны Эдди и 35-летнего мужчины после переписки в Tagged произошла 24 сентября в Тайтусвилле, штат Флорида. Пара договорилась о свидании в приложении для знакомств, и пострадавший приехал на свидание на своей машине из соседнего Орландо.

Молодые люди отправились в близлежащий парк, но он был закрыт, и им пришлось вернуться в жилой комплекс. Как рассказал пострадавший, на обратном пути его спутница активно пользовалась телефоном, отправляя и получая многочисленные текстовые сообщения.

В квартиру к девушке они прибыли ночью и столкнулись с двумя подозрительными мужчинами. Один из злоумышленников имел при себе пистолет. Предположительно, именно он вынудил владельца Mazda CX9 выйти из машины и потребовал отдать ему ключи.

В разговоре с полицией потерпевший отметил, что Эдди вела себя спокойно и, как ему показалось, «просто стояла и ждала» развязки. В конце концов она уселась в автомобиль вместе с угонщиками и скрылась в неизвестном направлении. Законный владелец машины в это время лежал на траве, исполняя требование незнакомцев.

Соучастницу бандитов полицейские нашли быстро. В ее профиле в приложении для знакомств были подлинные фотографии, их предоставил следователям сам пострадавший. Девушку арестовали по обвинению в вооруженном угоне автомобиля.

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