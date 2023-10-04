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В Королеве пройдет фермерский фестиваль

В центральном парке Королева пройдет фермерский фестиваль

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Depositphotos

В общественном пространстве Центрального городского парка Королева с 6 по 8 октября состоится Королевский фермерский фестиваль, мероприятие приурочено ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

«Все дни фестиваля с 10.00 до 18.00 посетителей парка ждет культурно-развлекательная программа и возможность приобрести фермерскую продукцию: соленья, мёд, сыры, выпечку и мясо домашнего производства», - говорится в сообщении.

6 октября в 12.30 гости смогут принять участие в игровой программе «Золотая осень». 7 октября в 13.00 пройдет выставка художников городского округа Королёв и работ фотостудии «Сестры Люмьер». В 14:00 выступит ансамбль народной песни «Родные напевы», а все желающие смогут присоединиться к мастер-классу по фотографии. 8 октября в 12.00 состоится концертная программа вокального коллектива «Ассоль» и хореографической студии «Элегия». В 13.00 выступит Образцовый хореографический ансамбль «Цветы России».

Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

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