Руководитель Министерства образования Украины Оксан Листвой заявил, что в ходе вступительной кампании в вузы в 2024 году третьим обязательным предметом станет история, которая охватывает лишь период с XVI по ХХІ столетия. Об этом он написал в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он подчеркнул, что во вступительные экзамены 2024 года добавили историю Украины в качестве обязательного предмета. Он будет охватывать историю страны в период XVI – ХХІ веков. Министр подчеркнул, что данный исторический период важен для формирования у молодежи целостного понимания прошлого и его связи с настоящим.

Он также сообщил, что соответствующий законопроект передан в Верховную раду для рассмотрения.

До этого стало известно, что на Украине начали вручать повестки студентам, получающим второе высшее образование.

3 сентября член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что в украинский парламент внесен законопроект об отмене отсрочки при мобилизации украинцев старше 30 лет, которые получают второе высшее образование.

Ранее украинским студентам-платникам предложили оплатить обучение за явку в военкомат.