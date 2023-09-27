Миротворцы России перевезли в Армению пострадавших при взрыве жителей Карабаха

Российские миротворцы вертолетами перевезли в Сисиан 142 пострадавших при взрыве ГСМ в Степанакерте. Об этом сообщается в опубликованном Министерством обороны России информационном бюллетене.

«Вертолетами российского миротворческого контингента осуществлена перевозка 142 местных жителей, пострадавших в результате взрыва резервуара с ГСМ в Степанакерт, в Сисиан для последующей транспортировки авиацией Армении в Ереван», — сказано в сообщении.

27 сентября начальник медицинского отряда российского миротворческого контингента Павел Суслов заявлял, что 58 человек с ожогами различной степени тяжести были эвакуированы из Карабаха рейсами санитарной авиации ВКС России после взрыва резервуара с топливом.

Накануне сообщалось, что в результате взрыва в бензохранилище возле Степанакерта в Нагорном Карабахе пострадали 290 человек, они обратились к медикам с ожогами различной степени тяжести.

26 сентября Хикмет Гаджиев, помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева, говорил, что больницы готовы принять пострадавших из Степанакерта.

Ранее США пообещали помочь выходцам из Карабаха.