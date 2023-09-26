Россиянам объяснили, как побороть хроническую усталость

Врач-терапевт, доктор медицинских наук Рина Заславская в интервью Pravda.Ru объяснила, как побороть хроническую усталость. По ее словам, этот симптом может указывать как на серьезные заболевания, так и на нехватку важных микроэлементов в организме.

«Нередко хронической усталостью страдают люди с железодефицитной анемией, малокровием. Дефицит железа скрыто протекает. Человек не может понять, в чем дело. Вот усталость. Сдайте анализ крови на железо. Но прежде всего, гемоглобин. Самое простое — посмотреть общий анализ крови. Он очень информативный», — объяснила Заславская.

Она подчеркнула, что «хроническая усталость» — не диагноз, а синдром. Если заболевания, являющиеся причиной подавленного состояния, удалось исключить, специалист посоветовала обратить внимание на свое психоэмоциональное состояние. Нередко, по ее словам, постоянная усталость является следствием пережитого стресса.

Врач-терапевт Татьяна Романенко до этого отмечала, что усталость после пробуждения утром может говорить о наличии у человека гормональных нарушений или нехватке витаминов.

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