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Cуд в Канаде запретил увольнять полицейского, трижды укравшего деньги с мест преступления

Complex: в Канаде не будут увольнять полицейского, воровавшего деньги с мест преступления

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Суд в Канаде постановил, что полицейский, укравший деньги с трех мест преступления, не может быть уволен, пишет Complex.

Как пишут СМИ, полицейский из Эдмонтона Дэвид Альстром был замешан в трех инцидентах, связанных с кражей. Было установлено, что мужчина три раза присваивал себе деньги и чужое имущество с мест преступлений. Канадец признался в содеянном и сообщил суду, что сожалеет о своем поступке.

По результатам внутренней проверки Дэвид был уволен со службы, однако суд запретил отстранять Альстрома от работы, но постановил понизить мужчину в должности. Начальник полиции Дейл Макфи подал апелляцию на это решение, но она была отклонена.

«Судья посчитал, что решение об увольнении, принятое мной, было неправильным. Такова реальность», — прокомментировал ситуацию шериф.

Ранее в Канаде воры обокрали мужчину ради шутки.

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