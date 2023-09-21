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Третьеклассник пришел с топором в школу в Красноярске

В Красноярске ученик третьего класса принес в школу топор и напугал сверстников

Родители учащихся одной из школ в Центральном районе Красноярска боятся за безопасность своих детей, один из третьеклассников приходит в школу с топором и угрожает. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Красноярска».

Мальчика с тором в руках сняли на видео одноклассники, на кадрах ролика, который распространился в сети, ребенок в школьной форме держит в руках топор.

По словам родителей учащихся, третьеклассник приходит в школу с опасным предметом уже не впервые, он угрожает топором детям и пугает сверстников.

«Школа не предпринимает никаких действий», — отмечают напуганные родители и просят правоохранительные органы обратить внимание на вопиющий случай.

Ранее в Гулькевичах юноша принес в школу пистолет и выстрелил в одноклассника.

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