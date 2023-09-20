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Воробьев рассказал о разборе завалов после обрушения девятиэтажки в Балашихе

Воробьев: разбор завалов после взрыва газа в Балашихе будет идти весь день

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что разбор завалов в пострадавшей от взрыва газа девятиэтажке в Балашихе будет идти до конца дня, передает РИА Новости.

По словам чиновника, в соседнем доме пострадали только стекла, их восстановлением займется фонд капитального ремонта. В соответствии с протоколом, жители многоэтажки получат ответ на вопрос, когда можно будет вернуться в не пострадавшие от взрыва подъезды, спустя два дня, когда спасатели завершат обследование жилого дома и оценку силу взрывной волны.

Забрать вещи из здания пострадавшие жители, возможно, смогут вечером 20 сентября в сопровождении спасателей.

При взрыве в многоэтажке в Балашихе обрушились несколько этажей.

На фотографиях с места событий видны серьезные повреждения на нескольких этажах, особенно на третьем, четвертом и пятом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требования безопасности (ст.238 УК РФ). В данный момент на месте разбора завалов продолжают работать следователи и криминалисты.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.

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