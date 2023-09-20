В Армении назвали число погибших в Карабахе за сутки

В Армении заявили, что в Нагорном Карабахе после возобновления боев пострадали более 200 человек, погибли 32 человека, сообщает ТАСС.

«По информации, зарегистрированной в аппарате омбудсмена, в результате обстрелов на данный момент — 32 погибших и более 200 раненых, в том числе среди мирного населения — 7 погибших (двое детей) и 35 раненых (13 детей)», — заявила омбудсмен Армении Анаит Манасян.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Азербайджанское Министерство обороны предупредило жителей Карабаха об угрозе.

На следующий день власти Нагорного Карабаха объявили, что обе стороны конфликта договорились прекратить огонь по инициативе российских миротворцев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.