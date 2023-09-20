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Детский психолог из Канска объяснила нападение на школьника его плохим поведением

Полиция Канска будет расследовать нападение педагога на школьника после появления видео

Педагог из школы №8 города Канска Красноярского края, которая назвала ученика «придурком» и ударила его по лицу, заявляет, что просто «перестала себя контролировать». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе городского управления образования.

«По объяснениям, которые педагог дает, в школе была конфликтная ситуация с детьми по поводу плохого поведения. Причиной этой ситуации и реакции учителя стало отсутствие реакции ребенка на многократные замечания педагога. Учитель директору рассказывает о том, что она вышла из себя и перестала себя контролировать. Сейчас расследованием занимается отдел УМВД России по городу. Ну и мы будем проводить служебную проверку», — сообщили в управлении.

Там добавили, что ребенок не обращался в травмпункт. О реакции его родителей на инцидент пока неизвестно.

«Никаких обращений ни в травмпункт, никуда от ребенка точно не последовало. А по поводу работы с родителями — наверняка ее не было. Потому что мы сегодня сами только узнали про ситуацию из сообщества в интернете. Только началось расследование, полиция, конечно, будет ключевую роль в этом играть. А мы с нашей стороны сделаем все возможное, чтобы дальше такого не допускать», — заключила пресс-секретарь.

Видео инцидента в канской школе, где педагог ударила одного из учеников во время занятия по лицу и по голове, появилось в группе «ЧП Канск» во «ВКонтакте». Там уточняется, что женщина работает школьным психологом.

Ранее в Казани родители обвинили воспитателя частного детсада в жестоком обращении с ребенком.

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