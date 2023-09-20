Детский психолог ударила и оскорбила ученика в Канске

В школе Канска детский психолог накричала на одного из учеников во время занятия и ударила его по голове. Видео инцидента опубликовано в группе «ЧП Канск» во «ВКонтакте».

На кадрах ролика, который сняли ученики, один из мальчиков стоит у доски, на него кричит педагог. Как отметили дети, это школьный психолог, в ходе конфликта женщина бьет ребенка рукой по голове.

В комментариях под роликом горожане предполагают, что мальчик сам спровоцировал учителя на рукоприкладство.

По факту инцидента проверку проводит МВД Красноярского края, произошедшим также заинтересовались в городском управлении образования, обстоятельства конфликта устанавливаются.

Ранее родители обвинили педагога детского сада в избиении ребенка в Петербурге.