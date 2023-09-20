Преподаватель российского колледжа, обмотавшая голову студента скотчем, уволилась

Педагог из уфимского автотранспортного колледжа, которая обмотала учащемуся голову скотчем, уволилась по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора учреждения Радмира Ибрагимова.

По словам руководителя образовательной организации, после инцидента колледж провел служебную проверку, которая показала, что студенты спровоцировали преподавателя на такое поведение. Ибрагимов отметил, что «педагог долго сдерживалась, не реагируя на провокации».

Также он уточнил, что в день публикации видео преподавателя отстранили от работы, а позже она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Педагогу колледжа оказывают психологическую помощь, после чего региональный Минобр будет решать вопрос о ее трудоустройстве.

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