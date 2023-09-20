Стало известно о втором погибшем после взрыва в Балашихе

МЧС сообщило о втором погибшем после взрыва в Балашихе. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале министерства.
По данным ведомства, двое человек пока находятся под завалами и ожидают спасения, еще двоих уже извлекли из-под обломков и направили в больницу для получения медицинской помощи.
Всего из жилого дома в Балашихе эвакуированы 170 человек
До этого очевидцы взрыва в доме в Балашихе рассказали о кричавшей из-под завалов женщине.
При взрыве в многоэтажке в Балашихе обрушились несколько этажей.
На фотографиях с места событий видны серьезные повреждения на нескольких этажах, особенно на третьем, четвертом и пятом.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требования безопасности (ст.238 УК РФ). В данный момент на месте разбора завалов продолжают работать следователи и криминалисты.
Ранее сообщалось, что осиротевшей после взрыва на Крымском мосту девочке продолжат помогать психологи.