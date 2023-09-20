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Грызет кирпичи и тапки: необычное поведение собак объяснили нехваткой витаминов

ОСН: собаки грызут кирпичи и землю при нехватке кальция, обувь – витамина В

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Варвара Гертье/РИА Новости

При нехватке витаминов собаки могут вести себя странно, стараясь получить необходимые микроэлементы из окружающей среды. Так, землю, кирпичи и штукатурку питомцы грызут при нехватке кальция, выяснила Общественная служба новостей.

При нехватке витамина В у питомца может развиваться анемия. В этом случае собака поедает кал, грызет тапочки и носки, пишет издание.

Нехватка витамина Д приводит к видимым изменениям: у собаки в этом случае кривятся кости предплечья, а задние лапы напоминают букву Х.

О недостатке в организме РР говорят такие симптомы, как понос, дерматит, воспаление слизистой полости пасти. При нехватке витамина Р (никотиновой кислоты) собака начинает есть окурки.

Если питомец быстро утомляется, становится вялым, теряет аппетит, то причиной такого состояния может быть нехватка витамина С. А вот проблемы с шерстью – сухость, взъерошенность, — а также слезы из глаз и мутные роговицы говорят о недостатке витамина А.

Зачастую для восполнения авитаминоза можно обойтись без специальных добавок, скорректировав питание. Так, к примеру, витамин А можно получить из печени, крови, яичного желтка, печени трески, моркови, кукурузы, облепихового масла.

Витамин В можно восполнить с помощью мяса баранины, рыбы, сыра, печени, молочных продуктов, витамин Д – печени трески и рыбьего жира.

Ранее кинологи объяснили, что раздражительность, грусть и плохой аппетит у собак – это главные симптомы головной боли.

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