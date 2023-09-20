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Тюменские подростки принесли муляж бомбы в спорткомплекс, чтобы не ходить на тренировку

Ural Mash: в Тюмени школьники подложили муляж бомбы в спорткомплекс

Двое девятилетних приятелей не хотели идти на тренировку по боксу и решили «заминировать» спортивный комплекс «Центральный» в Тюмени с помощью будильника. Об этом сообщается в Telegram-канал Ural Mash.

В Тюмени из-за двух школьников эвакуировали спорткомплекс. Мальчики занимались в секции бокса и решили пропустить занятия, собрали из будильника и старого жесткого диска от компьютера муляж взрывного устройства и оставили у входа в здание.

Тикающую конструкцию обнаружил охранник, он вызвал на место экстренные службы, из спорткомплекса эвакуировали всех сотрудников и посетителей.

Малолетних хулиганов быстро нашли, все их действия попали на записи камер видеонаблюдения, с детьми проведена профилактическая беседа. Проверку случившегося ведет МВД,

Ранее в Петербурге оштрафовали экс-призывника, в шутку подложившего муляж бомбы.

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