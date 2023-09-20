Россияне назвали самые необходимые предметы в автомобиле

Большинство жителей России считают, что в автомобиле самыми необходимыми вещами являются запаска и домкрат. Об этом заявили 45% автомобилистов, опрошенных аналитиками онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», передает RT со ссылкой на результаты исследования. Еще треть россиян внесли в этот список аптечку и огнетушитель.

Каждый четвертый водитель к необходимым вещам отнес набор ключей, а еще 24% — трос. Также аналитики выяснили, что порядка 17% владельцев машин считают необходимыми запасной набор свечей зажигания, масла и автомобильных прокладок.

Значительно меньше жителей страны внесли в список нужных в машине вещей органайзер для багажника (11%), зарядник для телефона (10%) и детское кресло (9%).

Что касается ремонта машин, то 45% опрошенных признались, что чинят автомобиль не чаще одного раза в год, 19% — два-три раза. Более пяти раз в год ремонтируют машину не более 5% автомобилистов. Причем большая часть россиян предпочитают отдавать авто в сервис (63%), своими руками ремонт проводят 23% опрошенных.

Затраты на ремонт и обслуживание автомобиля у 39% составляют от 10 до 30 тыс. рублей. До 70 тыс. рублей на эти цели тратят 12% участников исследования, более 110 тыс. рублей – 4%.

Опрос проводили среди совершеннолетних жителей всех российских регионов, всего участие в нем приняли более 1,5 тыс. человек.

Напомним, по данным российских станций техобслуживания, за первые восемь месяцев этого года количество китайских машин, которые отправляют в автосервис, по сравнению с прошлым годом выросло на 35%.

Также «Союз автосервисов» предупреждал о наплыве в Россию контрафактных запчастей.