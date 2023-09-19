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У здания правительства Армении произошли стычки полиции с протестующими

У здания правительства Армении в Ереване произошли стычки полиции и митингующих

У здания правительства Армении в Ереване произошли стычки между полицейскими и участниками стихийной акции, которые высказывают недовольство из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом пишет «Sputnik Армения».

Стычки носят локальный характер. В сторону полиции бросали бутылки. Правоохранители просят митингующих успокоиться и не прибегать к насилию.

По информации Sputnik Армения, демонстранты требуют отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна, заявляя, что только так можно спасти страну и Нагорный Карабах.

Ранее стало известно, что протестующие в Ереване перекрыли проспект имени Тиграна Меца рядом со зданием правительства Армении.

Как сообщалось, собравшиеся обвиняют Пашиняна в предательстве.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Азербайджанское Министерство обороны предупредило жителей Карабаха об угрозе.

В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что 19 сентября азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и нанесли ракетные удары. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, основной целью операции, начатой азербайджанскими ВС, является вовлечение Армении в военные действия.

Позднее Минобороны Азербайджана заявило о ликвидации радиолокационной станции Вооруженных сил Армении. По данным ведомства, она была размещена в месте дислокации российских миротворцев.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.

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Война в Карабахе
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