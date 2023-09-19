Лучше спортивные школы Московской области получат стимулирующие выплаты

Субсидии будут выданы спортшколам и школам олимпийского резерва с высоким уровнем достижений воспитанников по итогам прошлого года. Об этом заявил глава Московской области Андрей Воробьев.

«Для нас принципиально важно поддерживать и развивать в Подмосковье как любительский спорт, так и спорт высших достижений. Мы обустраиваем площадки, ремонтируем физкультурно-оздоровительные комплексы, открываем школьные стадионы, чтобы жители могли тренироваться в любое удобное время. Особое внимание – спортшколам, где с юных лет воспитывают чемпионов, приумножают традиции большого спорта», — отметил губернатор.

По его словам, чтобы поощрить сильные тренерские коллективы и талантливых специалистов, уже осенью 30-ти лучшим спортивным школам региона выделим гранты, которые будут направлены на стимулирующие выплаты. Он подчеркнул, что в течение года ежемесячная прибавка для руководителей составит до 53 тысячи рублей, а для тренеров – до 10 тысяч.

Воробьев напомнил, что рейтинг спортшкол в Московской области формируется с 2017 года. Оценка включает 7 показателей, отражающих уровень спортивного мастерства, достижений воспитанников и тренерского состава, внебюджетную деятельность и цифровую зрелость учреждения, объяснил он. Например, количество спортсменов, входящих в спортивные сборные команды Московской области и России, а также число победителей и призеров всероссийских Спартакиад учащихся и молодежи.

По итогам 2022 года оценивалась работа 125 спортивных школ из 49 городских округов Подмосковья. В 30-ти лучших развивается 61 вид спорта, в том числе 40 олимпийских. Под руководством 829 тренеров подготовку проходят более 21 тыс. воспитанников, из которых порядка 1,6 тыс. включены в сборные области, а 309 спортсменов - в сборные России. В том числе серебряный и бронзовый призеры олимпийских игр 2022 года, 54 призера мировых чемпионатов и первенств. Ребятами заработано свыше 540 медалей на всероссийских Спартакиадах, чемпионатах и первенствах страны.