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Местный житель бросил гранату возле ресторана в Буденновске Ставропольского края

В Буденновске четыре человека пострадали при взрыве гранаты около ресторана

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Depositphotos

Четыре человека пострадали при взрыве гранаты около ресторана в городе Буденновск Ставропольского края. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел поздно вечером 17 сентября у кафе Gogoль. Местный житель на улице поругался с посетителями ресторана и в один момент, как пишет Shot, он «достал предмет, похожий на гранату, и бросил под ноги своим обидчикам».

В результате взрыва пострадали четыре человека, они получили осколочные ранения мягких тканей.

В настоящее время полицейские разыскивают 28-летнего мужчину.

Ранее сообщалось, что во дворе дома в городе Россошь Воронежской области взорвалась граната. По предварительный данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с боеприпасом.

15 сентября мужчина в военной форме взорвал гранату возле одного из подъездов в Советском районе Казани.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

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