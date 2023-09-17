Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вооруженный мужчина устроил погоню и угрожал инвалиду, выдавая себя за полицейского

В Париже мужчина с пистолетом притворился полицейским и протаранил автомобиль

close
100%
Francois Mori/AP

В Париже лжеполицейский, вооруженный сигнальным пистолетом и ножом, угрожал инвалиду и врезался в автомобиль. Об этом сообщает Actu17.

Вечером 16 сентября мужчина на Renault Scenic с проблесковым маячком выдавал себя за полицейского. Сначала он, как было установлено, поспорил с инвалидом из-за парковочного места в десятом округе и продемонстрировал ему свой якобы служебный пистолет. Однако потерпевший попросил незнакомца показать ему его удостоверение сотрудника органов внутренних дел, а тот в ответ лишь скрылся с места происшествия. Тогда пострадавший обратился в полицию и описал правоохранителям приметы того, кто выдает себя за их коллегу.

Спустя некоторое время автомобиль с включенным маячком был замечен стражами порядка в девятом округе. Полицейские, патрулирующие район на мотоциклах, быстро установили, что за рулем сидит не их коллега, и приказали водителю прекратить движение. Но подозреваемый отказался, врезался в припаркованный автомобиль, а затем попытался уйти от погони пешком, но был задержан.

Как уточняется, в стоящей машине в тот момент находился мужчина, после ДТП его доставили в больницу с болями в шее и груди. Злоумышленника взяли под стражу за нанесение телесных повреждений. Мотивы задержанного пока не установлены. В салоне его Renault полицейские обнаружили заряженный сигнальный пистолет, пять холостых патронов, канистру с бензином и нож.

Ранее вооруженный пистолетом мужчина получил ножевые ранения в иркутском торговом центре.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях