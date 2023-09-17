Вооруженный мужчина устроил погоню и угрожал инвалиду, выдавая себя за полицейского

В Париже лжеполицейский, вооруженный сигнальным пистолетом и ножом, угрожал инвалиду и врезался в автомобиль. Об этом сообщает Actu17.

Вечером 16 сентября мужчина на Renault Scenic с проблесковым маячком выдавал себя за полицейского. Сначала он, как было установлено, поспорил с инвалидом из-за парковочного места в десятом округе и продемонстрировал ему свой якобы служебный пистолет. Однако потерпевший попросил незнакомца показать ему его удостоверение сотрудника органов внутренних дел, а тот в ответ лишь скрылся с места происшествия. Тогда пострадавший обратился в полицию и описал правоохранителям приметы того, кто выдает себя за их коллегу.

Спустя некоторое время автомобиль с включенным маячком был замечен стражами порядка в девятом округе. Полицейские, патрулирующие район на мотоциклах, быстро установили, что за рулем сидит не их коллега, и приказали водителю прекратить движение. Но подозреваемый отказался, врезался в припаркованный автомобиль, а затем попытался уйти от погони пешком, но был задержан.

Как уточняется, в стоящей машине в тот момент находился мужчина, после ДТП его доставили в больницу с болями в шее и груди. Злоумышленника взяли под стражу за нанесение телесных повреждений. Мотивы задержанного пока не установлены. В салоне его Renault полицейские обнаружили заряженный сигнальный пистолет, пять холостых патронов, канистру с бензином и нож.

Ранее вооруженный пистолетом мужчина получил ножевые ранения в иркутском торговом центре.