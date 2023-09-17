В Ливии создадут управление по чрезвычайным ситуациям

Вице-премьер назначенного парламентом на востоке Ливии правительства Салем Маатук аз-Задма заявил, что правительство страны после наводнений, которые разрушили целые города на востоке страны, создадут Управление по чрезвычайным ситуациям для быстрого реагирования на любые ЧП. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, глобальные климатические изменения, о которых говорят доклады ООН, а также рекомендациях глобальных климатических саммитов в последние годы вынуждают страну представить на следующем заседании кабинета министров предложение по созданию Управления по чрезвычайным ситуациям и быстрому реагированию на них с целью предоставления поддержки этой структуре.

До этого стало известно, что не менее 891 здания было повреждено в ливийском городе Дерна в результате ливней и наводнений, которые обрушились на северо-восточные регионы страны.

10 сентября на страну обрушился циклон «Даниэль». Сильнее всего пострадал город Дерна, область Киренаика, где разрушены две плотины и складывается катастрофическая ситуация. Власти страны объявили трехдневный национальный траур. Ливия также запросила международную помощь.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.