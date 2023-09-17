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Мужчина триммером ранил пенсионерку, на земельном участке которой скосил перед этим траву

В Карелии мужчина травмировал пожилую соседку по земельному участку электрокосой

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Depositphotos

В Прионежье мужчина напал на соседку по земельному участку с ручной газонокосилкой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Карелия.

Конфликт между 43-летним мужчиной и пенсионеркой, живущими в одном из поселков Прионежского района, произошел летом. Местный житель решил скосить траву на своем участке, чтобы помочь знакомой изготовить компост. Во время покоса он, вооруженный садовым триммером, зашел на чужую территорию.

Хозяйка участка, траву на котором заодно решил скосить россиянин, запротестовала, попросила его прекратить эти действия, но в результате получила травму. Злоумышленник вновь включил электрокосу и провел леской по ноге пожилой женщине.

В происходящее вмешались соседи, на место вызвали скорую помощь и полицию. Косильщика, который уже был судим по административной статье о побоях, собираются привлечь к уголовной ответственности.

Ранее в ЯНАО в колонию отправили мужчину, ранившего ножом случайного прохожего.

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