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В Иране изъяли контрабандное американское оружие

Прокуратура Ирана изъяла контрабандную партию американского оружия на юге страны

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Vahid Salemi/AP

Глава управления министерства юстиции Ирана по провинции Хормозган Моджтаба Кахремани заявил, что прокуратура страны изъяла контрабандную партию из более чем шесть тысяч единиц американского оружия на юге республики, которое предназначалось для участников беспорядков. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в связи с этим были арестованы два человека.

«Крупная партия контрабандного американского оружия для участников беспорядков была обнаружена и конфискована при пересечении южной границы страны, — подчеркнул он.

До этого глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа заявил, что возможные поставки современных российских вооружений Ирану могут поставить под угрозу безопасность Израиля.

По словам руководителя израильской разведки, только в 2023 году «Моссад» предотвратил 27 терактов, подготовку которых вел Иран. И чтобы «защитить Израиль от нападений и угроз со стороны Ирана» Тель-Авив готов устранять иранских чиновников «в самом сердце страны».

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

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