«Думал, это его девушка»: женщину заподозрили в сексуальных отношениях с сыном-подростком

Жительницу США обвинили в сексуальном насилии над сыном-подростком из-за спорного видео с объятиями. Об этом пишет Daily Mail.

Эмбер Райт из штата Юта поделилась с подписчиками трогательным видео, на котором видно, как она запрыгивает на своего ребенка, чтобы его обнять после победы его футбольной команды в домашнем матче. Пользователи соцсетей немедленно осудили ее за «излишнюю» близость отношений с 16-летним сыном-спортсменом.

«Интересно, скольким его друзьям разрешено оставаться у него в гостях?»; «Вы одеты довольно сексуально для школьного футбольного матча»; «Что? Я думал, это его девушка», — писали пользователи в комментариях под роликом, который посмотрели уже более 9 млн раз.

Райт отметила, что комментаторы неправильно ее поняли, и заверила, что не думала ни о чем недопустимом, когда захотела обнять подросшего сына.

«Я была гордой мамой, обнимающей своего ребенка. Я никогда не ожидала, что люди скажут: «Ты подвергаешь его сексуальному насилию! Ты его обхаживаешь! Я звоню в службу защиты детей», — сказала женщина в интервью СМИ.

Школьник, которого многие посчитали пострадавшим от домогательств, тоже принял участие в публичном обсуждении инцидента и вступился за мать.

«Моя мама — мой герой. Я просто обнял ее после игры, она не набрасывалась на меня. Моя мама была единственным человеком, который поддерживал меня всю мою жизнь. Моя мама была на всех играх с тех пор, как я начал заниматься спортом. Все, что [между нами] было, — крепкие объятия», — подчеркнул он.

Ранее полиция задержала учителя математики по обвинению в сексуальных отношениях с ученицей после того, как он отправил ей букет.