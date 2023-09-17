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СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области Украины

«Думская»: взрыв произошел в украинском городе Очакове в Николаевской области

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aboodi vesakaran/Unsplash

Взрыв произошел на территории Николаевской области Украины. Об этом сообщает одесское интернет-издание «Думская».

Согласно полученной информации, взрыв произошел в городе Очакове. При этом власти объявили в регионе воздушную тревогу.

Другие подробности о ситуации в населенном пункте в настоящее время не приводятся.

Утром 17 сентября украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрыве в Одесской области. При этом правительство страны связало произошедшее с работой системы противовоздушной обороны (ПВО).

За день до этого мэр города Харькова Игорь Терехов заявил, что в населенном пункте произошли несколько взрывов. В своем Telegram-канале он призвал местных жителей соблюдать осторожность и оставаться в укрытиях.

Позже стало известно, что всего в Харькове произошли четыре взрыва. По данным онлайн-карты по оповещению населения, с 11:10 до 11:47 в городе продолжал действовать режим воздушной тревоги.

15 сентября взрывы произошли в Хмельницкой области Украины. В то же время издание «Общественное» сообщило об аналогичной ситуации в соседней Винницкой области, но никакие подробности не уточнялись.

Ранее появилась информация о взрывах на территории танкового завода и железной дороге в Харькове.

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