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В Псковской области школьник ударил одноклассника кулаком в живот и порвал ему селезенку

РЕН ТВ: семиклассник порвал однокласснику селезенку одним ударом в живот

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Depositphotos

В Псковской области драка между одноклассниками привела к разрыву внутреннего органа у одного из низ. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Конфликт, закончившийся госпитализацией 14-летнего мальчика, произошел в кабинете литературы в одной из школ региона. По данным источника, школьники повздорили из-за взаимных претензий, в какой-то момент один из участников разборки ударил кулаком в живот оппонента.

Пострадавший, как рассказали свидетели, сразу согнулся и не смог дать сверстнику отпор. На место вызвали скорую помощь, в больнице выяснилось, что у несовершеннолетнего пациента порвана селезенка.

О проверке правоохранителей по факту причинения вреда здоровью школьника пока не сообщалось.

Ранее россиянка заставила 10-летнюю одноклассницу своего сына извиняться, стоя на коленях.

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