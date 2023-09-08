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В Туве из-за ДТП отстранили двух чиновников

В Туве отстранили глав лесного хозяйства и авиалесоохраны из-за ДТП

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Телеграм-канал «Госавтоинспекция Кубани»

Глава республики Тыва Владислав Ховалыг заявил в Telegram-канале, что Министр лесного хозяйства и природопользования Тувы и руководитель региональной авиалесоохраны отстранены от своих должностей из-за того, что не обеспечили контроль и дисциплину в подведомственном учреждении, водитель которого стал виновником ДТП.

«Мы установили, что одним из автомобилей — участников ДТП в Улуг-Хемском районе стал транспорт, принадлежащий подведомственному учреждению Минлесхоза — ГАУ РТ «Авиалесоохрана». По предварительной информации полиции, водитель служебной машины находился в состоянии алкогольного опьянения», — сказано в сообщении.

В апреле сообщалось, что автомобиль экс-уполномоченной по правам детей в Тыве врезался в школьный автобус, в результате ДТП пострадали 12 детей. ДТП произошло на автодороге Р-257 недалеко от Кызыла. Черная Toyota Camry выехала на встречную полосу и столкнулась с «Газелью», в которой находились 16 школьников.

8 сентября сообщалось о ДТП с Ferrari Portofino в центре Москвы. На опубликованных каналом «РЕН ТВ» кадрах видно, что авария произошла в районе дома № 6 на Садово-Кудринской улице — легковой автомобиль выехал из-за поворота, а затем, спустя некоторое время, потерял управление и выехал на тротуар, где врезался в дерево.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.

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