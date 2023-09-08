Жителям Москвы рассказали о погоде в пятницу

В Москве и Подмосковье в пятницу, 8 сентября, ожидается до +16°С. В столичном регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, температура воздуха днем будет колебаться в пределах от +14 до +16°С. Ожидается северо-западный ветер скоростью 7-12 м/c. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 4 градусов.

В Подмосковье столбики термометров будут показывать от +12 до +17°С. Ночью температура может опуститься до +2°С

Атмосферное давление днем составит 750 мм рт. ст., а ночью — 751 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в пятницу, 8 сентября, в Москве значительно ухудшится погода.

По его словам, погода будет ощущаться, как будто на улице всего 10 градусов тепла из-за сильного ветра и высокой влажности. Вильфанд заверил, что более-менее теплая погода вернется в российскую столицу уже в субботу, 9 сентября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал опасную погоду с ливнями, грозами и градом в регионах.