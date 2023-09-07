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Стала известна обстановка в подмосковном Раменском, где упал БПЛА

Mash: на месте крушения БПЛА в подмосковном Раменском перекрыто движение

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Раменском городском округе Московской области, где упал сбитый ранее беспилотный летательный аппарат (БПЛА), перекрыто движение, сообщает Telegram-канал Mash.

«Движение по Десантной улице в подмосковном Раменском, где упал украинский БПЛА, перекрыто», — говорится в сообщении.

По данным канала, в настоящее время специалисты обследуют территорию, изучают обломки беспилотника. Также сотрудники Росгвардии с помощью громкоговорителя просят разойтись по домам присутствующих на месте посторонних.

В ночь на 7 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Раменском городском округе Московской области ночью был сбит беспилотный летательный аппарат, никто не пострадал.

Позже Минобороны заявило о пресечении атаки трех беспилотников — одного в Подмосковье и двух — в Ростовской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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