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В России определили порядок ведения нового единого цифрового лесного реестра

Кабмин РФ: единый цифровой лесной реестр начнет действовать с 1 января 2025 года

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями сообщил, что правительство определило порядок ведения единого цифрового лесного реестра, который по планам начнет действовать с 1 января 2025 года, передает ТАСС.

Он напомнил, что в последние три года принимались различные меры по совершенствованию надзора в этой области. В частности, было изменено законодательство и приняты решения по стимулированию глубокой переработки древесины в России.

Мишустин отметил, что новый ресурс будет взаимодействовать с другими информационными системами.

«Это большой объем работы, который необходим в том числе для того, чтобы повысить эффективность надзора», — пояснил премьер.

Он добавил, что новая система должна быть удобной для бизнеса. Кроме этого, Мишустин отметил важность фактической совместимости единого государственного кадастра объектов недвижимости и лесного реестра с соответствующими технологиями.

До этого Мишустин расширил механизм субсидирования железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции.

Также сообщалось, что правительство России рассматривает создание единой государственной трейдинговой компании для экспорта минеральных удобрений. Такая инициатива призвана увеличить влияние страны на ценообразование на мировом рынке удобрений, который оценивается в $250 млрд.

Ранее правительство одобрило стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ на семь лет.

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