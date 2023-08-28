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Ребенок провалился в двухметровый колодец с водой в Лукьянове

Под Нижним Новгородом четырехлетний мальчик провалился в колодец с водой

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Shutterstock

В Лукьянове сосед спас четырехлетнего мальчика, который упал в наполненный водой колодец. Об этом сообщается в Telegram-канале «Нижний Новгород без цензуры».

Инцидент произошел в селе Лукьяново под Нижним Новгородом, мальчик катался на велосипеде и случайно наступил на лежавший на тротуаре дорожный знак, оказалось, что им был прикрыт колодец.

Ребенок провалился на двухметровую глубину, повредив трубу, из-под земли поднялся столб холодной воды. Тонувшего ребенка спас сосед, который сумел вытащить его из воды, мальчика передали родителям, он не пострадал.

Ранее семилетний ребенок упал в яму с кипятком в Москве.

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