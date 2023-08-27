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Стало известно, сколько россияне в среднем тратят на обед на работе

SuperJob: россияне в среднем тратят на обед на работе 350 рублей в день

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Pexels

Среднестатистический гражданин России тратит на обед на работе 350 рублей в день в 2023 году, что на 6% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob, передает РИА Новости.

«Среднестатистический россиянин тратит на обеды 350 рублей ежедневно, за год сумма выросла на 6% (330 рублей в 2022 году). Россияне старше 45 лет экономнее тех, кто моложе: траты на обед составляют в среднем 310 и 360 рублей соответственно», — сказано в исследовании компании, основанном на ответах 3 тыс. респондентов.

Согласно данным SuperJob, 310 рублей тратят зарабатывающие менее 50 тыс. рублей в месяц и 370 рублей — россияне с доходом более 80 тысяч рублей.

До этого аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir выяснили, что более половины жителей России стали больше экономить за последний год на крупных покупках, развлечениях и путешествиях.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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