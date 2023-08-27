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В детском саду Самары воспитанник выстрелил в глаз сверстнику из игрушечного пистолета

В Самаре ребенок принес в детский сад игрушечный пистолет и выстрелил в сверстника

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Depositphotos

В Самаре родители детсадовца обвинили воспитателя в халатности, заявив, что по ее недосмотру пострадал ребенок. Об этом сообщается в Telegram-канале «ДТП Самара».

В детском саду «Семицветик» мальчик принес в группу пистолет с пластиковыми пульками и во время игры случайно выстрелил в глаз сверстнику. У пострадавшего диагностирован ушиб роговицы, он госпитализирован.

Родители травмированного мальчика обвинили в халатности воспитателя, который в момент происшествия находился в группе вместе с детьми, отец пострадавшего считает, что педагог должна была прервать опасную игру.

Ранее в Москве подросток купил на маркетплейсе пистолет и выстрелил в друга.

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