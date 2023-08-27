АЗС в румынском городе Креведия, где произошли взрывы, работала без лицензии

Автомобильная заправка в румынском городе Креведия, где в результате четырех взрывов пострадали люди, ранее лишилась лицензии на работу. Об этом сообщил глава Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД республики Раед Арафат, передает РИА Новости.

Как отметил специалист, у компании не было необходимых документов для продолжения деятельности. При этом он подчеркнул, что пожарные регулярно проверяют АЗС на соответствие нормам безопасности, но назначить инспекцию возможно только при наличии у властей информации об их работе.

«Мы знаем, что компания больше не работала, у нее была отозвана лицензия», — сказал Арафат.

Представитель ведомства добавил, что к текущему моменту пожар на заправке полностью потушен. Специалисты продолжают устранять последствия ЧП, оказывая пострадавшим медицинскую помощь.

Также, по словам главы департамента, ряд европейских стран выразили готовность выделить пациентам из Румынии места в своих больницах.

Ночью 27 августа на автозаправке, расположенной в городе Креведия, прогремели четыре взрыва и начался пожар. Предварительно, на объекте взорвались баллоны с газом.

Согласно последней информации, ожоги различной степени тяжести получили 57 человек. В их числе 43 сотрудника МВД.

Ранее в румынском городе Креведия загорелся ангар с пластмассой, который находится недалеко от местного оружейного завода.