Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Почти 2 тыс. мигрантов высадились на итальянском острове

Почти 2 тыс. мигрантов высадились на итальянской Лампедузе за сутки

close
100%
Antonio Parrinello/Reuters

1826 человек прибыли на итальянский остров Лампедуза за сутки. Об этом сообщает Il Sole 24 Ore.

Отмечается, что 25 августа на острове высадились пассажиры 63 лодок и судов. При этом 26 августа на Лампедузу прибыли еще 519 человек.

По данным газеты, в центре приема и размещения мигрантов на острове оказались 3983 человека, тогда как он рассчитан на 400 постояльцев.

До этого La Repubblica сообщала, что с начала 2023 года по морю в Италию прибыли 100 тысяч мигрантов. Такое же количество мигрантов прибыло в Италию за весь 2022 год. При этом еще 180 тысяч мигрантов находятся в центрах приема беженцев, и многих из них приходится отселять, чтобы разместить новых. Авторы публикации подчеркивают, что количество мигрантов является рекордным с 2018 года.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях