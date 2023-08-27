Почти 2 тыс. мигрантов высадились на итальянском острове

1826 человек прибыли на итальянский остров Лампедуза за сутки. Об этом сообщает Il Sole 24 Ore.

Отмечается, что 25 августа на острове высадились пассажиры 63 лодок и судов. При этом 26 августа на Лампедузу прибыли еще 519 человек.

По данным газеты, в центре приема и размещения мигрантов на острове оказались 3983 человека, тогда как он рассчитан на 400 постояльцев.

До этого La Repubblica сообщала, что с начала 2023 года по морю в Италию прибыли 100 тысяч мигрантов. Такое же количество мигрантов прибыло в Италию за весь 2022 год. При этом еще 180 тысяч мигрантов находятся в центрах приема беженцев, и многих из них приходится отселять, чтобы разместить новых. Авторы публикации подчеркивают, что количество мигрантов является рекордным с 2018 года.

Ранее исследователи ВШЭ выяснили, что для сохранения численности населения России может понадобиться от 390 тыс. до 1,1 млн мигрантов в год.