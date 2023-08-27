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В Красноярске мужчина украл из арендованной квартиры ванну и получил 8,5 лет колонии

Житель Красноярска осужден на 8,5 лет колонии за кражу ванны из квартиры

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Красноярец, укравший из арендованной квартиры чугунную ванну и стиральную машину, проведет в колонии строгого режима восемь с половиной лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в полицию обратился собственник квартиры в Ленинском районе Красноярска, мужчина сообщил, что арендатор украл у него ванну и стиральную машину.

Мужчина сдал квартиру посуточно семье с маленьким ребенком, а когда пришел за ключами, обнаружил пропажу бытовой техники и ванны общей стоимостью 55 тыс. рублей. Личность подозреваемого в хищении имущества удалось быстро установить. Как объяснил полицейским задержанный, он вынес ванну и стиральную машину из квартиры и продал, потому что нуждался в деньгах.

Было возбуждено уголовное дело о краже, в ходе расследования следователи установили, что подозреваемый также причастен к серии краж в другом районе Красноярска.

Ранее судимый 37-летний мужчина признан судом виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде восьми с половиной лет колонии строгого режима.

Ранее родственница жениха ограбила молодоженов на свадьбе и сожгла похищенные деньги.

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